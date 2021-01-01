В Україні набув чинності новий закон щодо мікрокредитів: що передбачається

Йдеться про закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо споживчого кредитування і формування та обігу кредитних історій" № 891-ІХ, який парламент ухвалив 15 вересня 2020 року і який був опублікований у газеті Верховної Ради "Голос України" 8 жовтня. Законом унормовується сфера мікрокредитування та підвищення якості системи кредитних історій фізичних осіб.

Зокрема, документ передбачає:

▪️ віднесення кредитних договорів, що укладаються на строк до одного місяця, та договорів, загальний розмір кредиту за якими не перевищує однієї мінімальної заробітної плати, до споживчих кредитів та застосування до них вимог Закону України "Про споживче кредитування";

▪️ заборону змінювати процентну ставку у гірший для споживача бік та застосовувати штрафи й пені за одне й те саме порушення. Це захистить громадян від штрафів і пені, сума яких на сьогодні може в рази перевищувати суму кредиту.

Такі законодавчі зміни, як очікується, посилять захист споживачів мікрокредитів від необґрунтованого боргового навантаження, а також убезпечать кредиторів від недобросовісних позичальників та, відповідно, сприятимуть зменшенню частки проблемної заборгованості.

Нагадаємо, за урядовою програмою "Доступні кредити 5-7-9%" банки вже видали бізнесу дешевих кредитів на 16,5 млрд гривень, з яких лише за тиждень - 679,6 мільйона гривень.