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В Укравтодорі повідомили про додаткові обмеження у русі на під'їздах до Києва

В Укравтодорі повідомили про додаткові обмеження у русі на під'їздах до Києва

Київ • УНН

 • 7313 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Продовжується обладнання майданчиків системи зважування в русі на під’їздах до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Укравтодору, передає УНН.

"Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення з 26.11.2019 до 01.12.2019 обмежень в русі на ділянці автомобільної дороги Р-03 Північно-східний обхід Києва на ділянці від км 19+000 до км 20+500 (WIM 4), пов’язані з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення давачів системи зважування в русі", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 "Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт".

В Укравтодорі заздалегідь просять вибачення за завдані незручності.

Нагадаємо, за словами очільника Укравтодору Олександра Кубракова, агентство залучатиме іноземне фінансування при будівництві доріг у 2020 році.

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