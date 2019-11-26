В Укравтодорі повідомили про додаткові обмеження у русі на під'їздах до Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Продовжується обладнання майданчиків системи зважування в русі на під’їздах до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє пресслужба Укравтодору, передає УНН.
"Повідомляємо учасників дорожнього руху про встановлення з 26.11.2019 до 01.12.2019 обмежень в русі на ділянці автомобільної дороги Р-03 Північно-східний обхід Києва на ділянці від км 19+000 до км 20+500 (WIM 4), пов’язані з виконанням комплексу дорожніх робіт з підготовки дорожнього покриття для встановлення давачів системи зважування в русі", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що місця виконання робіт будуть обладнані тимчасовими засобами організації дорожнього руху у відповідності до вимог ДСТУ 8749:2017 "Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт".
В Укравтодорі заздалегідь просять вибачення за завдані незручності.
Нагадаємо, за словами очільника Укравтодору Олександра Кубракова, агентство залучатиме іноземне фінансування при будівництві доріг у 2020 році.