В Укравтодоре сообщили о дополнительных ограничениях в движении на подъездах к Киеву

"Сообщаем участникам дорожного движения об установлении с 26.11.2019 до 01.12.2019 ограничений в движении на участке автомобильной дороги Р-03 Северо-восточный обход Киева на участке от км 19+000 до км 20+500 (WIM 4), связанные с выполнением комплекса дорожных работ по подготовке дорожного покрытия для установки датчиков системы взвешивания в движении", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что места выполнения работ будут оборудованы временными средствами организации дорожного движения в соответствии с требованиями ДСТУ 8749:2017 "Безопасность дорожного движения. Ограждения и организация дорожного движения в местах проведения дорожных работ".

В Укравтодоре заранее просят извинения за причиненные неудобства.

Напомним, по словам главы Укравтодора Александра Кубракова, агентство будет привлекать иностранное финансирование при строительстве дорог в 2020 году.