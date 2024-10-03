В Україні запустили голосування за дизайн марки до Дня волонтера
Київ • УНН
Гендиректор Укрпошти оголосив про голосування за дизайн марки до Дня волонтера, 5 грудня. Серед 7 фіналістів обиратимуть найкращий ескіз до 8 жовтня, результати оголосять 9 жовтня.
В Україні запустили голосування за дизайн марки до Дня волонтера, 5 грудня, серед 7 фіналістів обиратимуть найкращий ескіз до 8 жовтня, повідомив у четвер гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.
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"Друзі, так історично сталось, що наші найкращі марки обираєте Ви. А одні з найкращих людей в Україні - це наші волонтери. Тому ми вирішили запитати Вас, яким саме має бути дизайн марки до Дня волонтера - 5 грудня", - написав Смілянський.
З його слів, є 7 фіналістів. "І, якщо відверто, обрати найкращого буде непростим завданням. Видно, що в кожен ескіз художники вклали душу та історію. Тож і обирати будемо серцем", - зауважив посадовець.
"Проголосувати можна до 8 жовтня, а 9-го ми оголосимо результати", - вказав очільник Укрпошти.
Як вказали в Укрпошті, голосування відбуватиметься на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram до 09:00 8 жовтня.