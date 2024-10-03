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В Україні запустили голосування за дизайн марки до Дня волонтера

В Україні запустили голосування за дизайн марки до Дня волонтера

Київ • УНН

 • 12241 перегляди

Гендиректор Укрпошти оголосив про голосування за дизайн марки до Дня волонтера, 5 грудня. Серед 7 фіналістів обиратимуть найкращий ескіз до 8 жовтня, результати оголосять 9 жовтня.

В Україні запустили голосування за дизайн марки до Дня волонтера, 5 грудня, серед 7 фіналістів обиратимуть найкращий ескіз до 8 жовтня, повідомив у четвер гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Друзі, так історично сталось, що наші найкращі марки обираєте Ви. А одні з найкращих людей в Україні - це наші волонтери. Тому ми вирішили запитати Вас, яким саме має бути дизайн марки до Дня волонтера - 5 грудня", - написав Смілянський.

З його слів, є 7 фіналістів. "І, якщо відверто, обрати найкращого буде непростим завданням. Видно, що в кожен ескіз художники вклали душу та історію. Тож і обирати будемо серцем", - зауважив посадовець.

"Проголосувати можна до 8 жовтня, а 9-го ми оголосимо результати", - вказав очільник Укрпошти.

Як вказали в Укрпошті, голосування відбуватиметься на офіційних сторінках Укрпошти у Facebook та Instagram до 09:00 8 жовтня. 

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство
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