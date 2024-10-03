В Украине запустили голосование за дизайн марки ко Дню волонтера, 5 декабря, среди 7 финалистов будут выбирать лучший эскиз до 8 октября, сообщил в четверг гендиректор АО «Укрпочта» Игорь Смелянский в Telegram, пишет УНН.

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«Друзья, так исторически сложилось, что наши лучшие марки выбираете Вы. А одни из лучших людей в Украине - это наши волонтеры. Поэтому мы решили спросить Вас, каким именно должен быть дизайн марки ко Дню волонтера - 5 декабря», - написал Смелянский.

По его словам, есть 7 финалистов. «И, если откровенно, выбрать лучшего будет непростой задачей. Видно, что в каждый эскиз художники вложили душу и историю. Поэтому и выбирать будем сердцем», - отметил чиновник.

«Проголосовать можно до 8 октября, а 9-го мы объявим результаты», - указал глава Укрпочты.

Как указали в Укрпочте, голосование будет проходить на официальных страницах Укрпочты в Facebook и Instagram до 09:00 8 октября.