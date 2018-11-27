В "Украерорух" прийдуть з черговими перевірками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Держслужба з питань праці перевірить державне підприємство "Украерорух". Про це свідчить дані ДРС, передає УНН.
15 січня контролери перевірять Харківський регіональний підрозділ держпідприємства.
Центральний апарат перевірятиме Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. ДСНС перевірить "Украерорух" на предмет належного надання послуг та виконання робіт протипожежного значення. Перевірка відбудеться також 15 січня.
Нагадаємо, нещодавно перевірку ДП "Украерорух" завершила Рахункова палата. Аудитори виявили нецільове використання 800 млн грн бюджетних коштів.
Ознаки корупції в ДП "Украерорух" повинні будуть перевірити тепер в НАБУ.
У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставку якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець, і підняв собі зарплату на наступний рік в три рази, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.