В "Украэрорух" придут с очередными проверками

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104299 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109896 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146572 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135245 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127707 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169421 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118049 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
В "Украэрорух" придут с очередными проверками

В "Украэрорух" придут с очередными проверками

Киев  •  УНН

 • 10351 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Госслужба по вопросам труда проверит государственное предприятие "Украэрорух". Об этом свидетельствует данные ГРС, передает УНН.

15 января контролеры проверят Харьковское региональное подразделение госпредприятия.

Центральный аппарат будет проверять Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций. ГСЧС проверит “Украэрорух” на предмет надлежащего оказания услуг и работ противопожарного значения. Проверка состоится также 15 января.

Напомним, недавно проверку ГП “Украэрорух” завершила Счетная палата. Аудиторы выявили нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств.

Признаки коррупции в ГП “Украэрорух” должны будут проверить теперь в НАБУ.

В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП “Украэрорух” на 2019 год.

Украинские Национальные Новости

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