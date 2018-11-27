В "Украэрорух" придут с очередными проверками
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Госслужба по вопросам труда проверит государственное предприятие "Украэрорух". Об этом свидетельствует данные ГРС, передает УНН.
15 января контролеры проверят Харьковское региональное подразделение госпредприятия.
Центральный аппарат будет проверять Государственная служба по вопросам чрезвычайных ситуаций. ГСЧС проверит “Украэрорух” на предмет надлежащего оказания услуг и работ противопожарного значения. Проверка состоится также 15 января.
Напомним, недавно проверку ГП “Украэрорух” завершила Счетная палата. Аудиторы выявили нецелевое использование 800 млн грн бюджетных средств.
Признаки коррупции в ГП “Украэрорух” должны будут проверить теперь в НАБУ.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП “Украэрорух” на 2019 год.