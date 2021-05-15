В Ухані внаслідок торнадо загинули 6 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У китайському місті Ухань в провінції Хубей внаслідок торнадо загинули 6 людей, ще 218 поранені. Про це повідомляє телеканал CGTN, пише УНН.
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За даними районного уряду, торнадо, вітер якого становив 23,9 метра за секунду, прорвався по району Кайдіан ввечері, поваливши кілька сараїв на будівельних майданчиках і потріскавши велику кількість дерев.
За даними Хinhua, після стихійного лиха на місце прибули керівники регіонального комітету партії і представники уряду. Вони провели екстренні наради для узгодження плану дій з реагування на НС.
Метеорологи озвучили невтішний прогноз: вірогідність виникнення повітряних воронок в провінціях Цзянсу і Хубей зберігається. Місцевим жителям необхідно проявляти пильність.
Нагадаємо
В американському штаті Алабама через торнадо загинуло 5 людей.