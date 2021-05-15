В Ухане в результате торнадо погибли 6 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В китайском городе Ухань в провинции Хубэй в результате торнадо погибли 6 человек, еще 218 ранены. Об этом сообщает телеканал CGTN, пишет УНН.
Детали
По данным районного правительства, торнадо, ветер которого составлял 23,9 метра в секунду, прорвался по району Кайдиан вечером, повалив несколько сараев на строительных площадках и потрискавшы большое количество деревьев.
По данным Хinhua, после стихийного бедствия на место прибыли руководители регионального комитета партии и представители правительства. Они провели экстренные совещания для согласования плана действий по реагированию на ЧС.
Метеорологи озвучили неутешительный прогноз: вероятность возникновения воздушных воронок в провинциях Цзянсу и Хубэй сохраняется. Местным жителям необходимо проявлять бдительность.
Напомним
В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 5 человек.