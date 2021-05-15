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В Ухане в результате торнадо погибли 6 человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 мая. УНН. В китайском городе Ухань в провинции Хубэй в результате торнадо погибли 6 человек, еще 218 ранены. Об этом сообщает телеканал CGTN, пишет УНН.

В Ухане в результате торнадо погибли 6 человек

Детали

По данным районного правительства, торнадо, ветер которого составлял 23,9 метра в секунду, прорвался по району Кайдиан вечером, повалив несколько сараев на строительных площадках и потрискавшы большое количество деревьев.

По данным Хinhua, после стихийного бедствия на место прибыли руководители регионального комитета партии и представители правительства. Они провели экстренные совещания для согласования плана действий по реагированию на ЧС.

Метеорологи озвучили неутешительный прогноз: вероятность возникновения воздушных воронок в провинциях Цзянсу и Хубэй сохраняется. Местным жителям необходимо проявлять бдительность.

Напомним

В американском штате Алабама из-за торнадо погибли 5 человек.

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