В Таїланді пройшов фестиваль тайського Нового року Сонгкран

Сонгкран, або тайський Новий рік - одне з найвеселіших і тому улюблених свят, що відзначаються в Таїланді. Його ще називають фестивалем води, а все тому, що під час святкування прийнято обливати один одного водою - чим більше і частіше, тим краще.

Тайці, а особливо діти, виходять на вулиці міст з великими відрами води, шлангами, водяними пістолетами і влаштовують водяні бої.

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Окрім веселощів, Сонгкран або тайський Новий рік знаменує собою закінчення посушливого сезону, за яким у Таїланд приходить сезон дощів.

Святкування Сонгкрану в Таїланді триватиме з 13 до 15 квітня.