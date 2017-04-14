В Таиланде прошел фестиваль тайского Нового года Сонгкран

Сонгкран, или тайский Новый год - один из самых веселых и поэтому любимых праздников, отмечаемых в Таиланде. Его еще называют фестивалем воды, потому что во время празднования принято обливать друг друга водой - чем больше и чаще, тем лучше.

Тайцы, особенно дети, выходят на улицы городов с большими ведрами воды, шлангами, водяными пистолетами и устраивают водные бои.

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Кроме веселья, Сонгкран или тайский Новый год знаменует собой окончание засушливого сезона, после которого в Таиланд приходит сезон дождей.

Празднование Сонгкрана в Таиланде длится с 13 до 15 апреля.