В Таиланде прошел фестиваль тайского Нового года Сонгкран
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Таиланде прошел фестиваль Сонгкран, или тайский Новый год, передает УНН со ссылкой на The Telegraph.
Сонгкран, или тайский Новый год - один из самых веселых и поэтому любимых праздников, отмечаемых в Таиланде. Его еще называют фестивалем воды, потому что во время празднования принято обливать друг друга водой - чем больше и чаще, тем лучше.
Тайцы, особенно дети, выходят на улицы городов с большими ведрами воды, шлангами, водяными пистолетами и устраивают водные бои.
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Кроме веселья, Сонгкран или тайский Новый год знаменует собой окончание засушливого сезона, после которого в Таиланд приходит сезон дождей.
Празднование Сонгкрана в Таиланде длится с 13 до 15 апреля.