В суді почали слухати свідків у справі покійного Кернеса та його охоронців
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Київському районному суді Полтави почали слухати свідків у справі про катування проти покійного мера Харкова Геннадія Кернеса та його двох охоронців, передає кореспондент УНН.
Деталі
На сьогоднішньому засіданні допитали майстра манікюру Тетяну Авдієнко, клієнтом якої був Кернес, колишнього адміністратора готелю “Національ” та колишнього інспектора ДАІ, якого разом з напарником 25 січні 2014 року викликали до ресторану McDonald’s на вулиці Пушкінській.
Майстер манікюру розповіла про 25 січня 2014 року — це день коли, за версією слідства Кернес та його охоронці викрали двох харків’ян, погрожували їм вбивством та били.
За її словами, вона виконувала процедури протягом двох годин у готельному кабінеті Кернеса.
Майстер манікюру розповіла прокурору, що сторонніх або інших людей, які б привернули її увагу у готелі вона не бачила.
На запитання захисника, чи чула вона, щоб Кернес наказував охоронцям когось викрасти, побити чи доставити до готелю “Національ”, Авдієнко сказала: “Такого не чула”. Також вона додала, що не бачила, щоб Кернес когось бив.
Авдієнко не пам’ятає чи Кернес з кимось розмовляв по телефону під час манікюру.
Колишній адміністратор готелю “Національ” розповіла, що чергувала добу з 9:00 25 січня.
За її словами, за цей час жодних подій у готелі не відбувалося.
Наступне засідання суд призначив на 24 вересня. На допит викликають 30 свідків.
Контекст
Справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блинника та Євгена Сміцького, які обвинувачуються у погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі та катуванні двох активістів Харківського Євромайдану у січні 2014 року, повторно розглядав Київський райсуд Полтави.
Нагадаємо
Кернес помер на 62-му році життя 16 грудня 2020 року в берлінській клініці “Шаріте”, де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.
Його тіло доставили з Берліну до Харкова літаком 21 грудня, поховали колишнього мера харківському міському кладовищі № 2.
29 січня 2021 року суд вирішив не закривати справу стосовно Кернеса у зв’язку з його смертю і продовжити розгляд, оскільки на цьому наполягали родичі обвинуваченого та захист.