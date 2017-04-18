В школах Миколаєва через похолодання призупинять навчання

“Згідно з розпорядженням міського голови від 18.04.2017 № 111р, прийнятим у зв’язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. В загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня”, — сказав Є.Шевченко.

Нагадаємо, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода.

У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.