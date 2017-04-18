В школах Миколаєва через похолодання призупинять навчання
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 18 квітня. УНН. З 20 по 21 квітня миколаївські школярі у зв’язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарних норм вирушать на вимушені канікули, оскільки в школах буде призупинено навчально-виховний процес. Про це заявив заступник Миколаївського міського голови Євген Шевченко, передає УНН.
“Згідно з розпорядженням міського голови від 18.04.2017 № 111р, прийнятим у зв’язку зі складними погодними умовами і невідповідністю температурного режиму санітарним нормам, 20 і 21 квітня призупинено навчально-виховний процес у школах. В загальноосвітніх закладах Миколаєва заняття поновляться з понеділка, 24 квітня”, — сказав Є.Шевченко.
Нагадаємо, у зв’язку з вторгненням арктичного повітря 18-22 квітня очікується холодна погода.
У південних, східних та більшості центральних областей дощ з мокрим снігом, місцями сильні опади, пориви вітру 15-22 м/с.