В школах Николаева из-за похолодания приостановят обучение

"Согласно распоряжению городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля будет приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - сказал Е.Шевченко.

Напомним, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода.

В южных, восточных и большинстве центральных областей будет дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.