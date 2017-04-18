В школах Николаева из-за похолодания приостановят обучение
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 18 апреля. УНН. С 20 по 21 апреля николаевские школьники в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарных норм отправятся на вынужденные каникулы, поскольку в школах будет приостановлен учебно-воспитательный процесс. Об этом заявил заместитель Николаевского городского головы Евгений Шевченко, передает УНН.
"Согласно распоряжению городского головы от 18.04.2017 № 111р, принятым в связи со сложными погодными условиями и несоответствием температурного режима санитарным нормам, 20 и 21 апреля будет приостановлен учебно-воспитательный процесс в школах. В общеобразовательных учреждениях Николаева занятия возобновятся с понедельника, 24 апреля", - сказал Е.Шевченко.
Напомним, в связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода.
В южных, восточных и большинстве центральных областей будет дождь с мокрым снегом, местами сильные осадки, порывы ветра 15-22 м/с.