В.Руні отримав нагороду за видатні заслуги в англійському футболі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Нападник “Манчестер Юнайтед” та збірної Англії Вейн Руні отримав нагороду від Асоціації футбольних журналістів (FWA) за видатні заслуги в англійському футболі, передає УНН з посиланням на FWA.
Асоціації футбольних журналістів нагородила нападника “МЮ" премією за видатні заслуги в англійському футболі, після того, як він побив рекорд легенди англійського футбола Боббі Чарльтона, який тримався впродовж чотирьох десятиліть.
Як зазначив керівник FWA, Вейн є “справжнім зразком для наслідування” та відзначив його відданість на полі.
Сам нападник подякував журналістам за престижну нагороду, всіх тренерів з яким він працював, а також товаришів по команді.
"Я б хотів подякувати всім тренерам, з якими я працював - кожен з них зробив багато, щоб я став тим гравцем, яким є. І, звичайно ж, я хотів би сказати подякувати своїм товаришам по команді", - заявив В.Руні.
Довідка УНН: нагорода Асоціації футбольних журналістів за заслуги перед футболом (англ. FWA Tribute Award) - щорічна британська нагорода, що вручається спортивними журналістами за видатні заслуги перед футболом.
Як повідомляв УНН, В.Руні став найкращим в історії бомбардиром "Манчестер Юнайтед".