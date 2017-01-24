У.Руни получил награду за выдающиеся заслуги в английском футболе

Ассоциации футбольных журналистов наградила нападающего "МЮ" премией за выдающиеся заслуги в английском футболе, после того, как он побил рекорд легенды английского футбола Бобби Чарльтона, который держался на протяжении четырех десятилетий.

Как отметил руководитель FWA, Уэйн является "настоящим образцом для подражания" и отметил его преданность на поле.

Сам нападающий поблагодарил журналистов за престижную награду, всех тренеров с которым он работал, а также товарищей по команде.

"Я бы хотел поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал - каждый из них сделал много, чтобы я стал тем игроком, которым есть. И, конечно же, я хотел бы сказать спасибо своим товарищам по команде", - заявил У.Руни.

Справка УНН: награда Ассоциации футбольных журналистов за заслуги перед футболом (англ. FWA Tribute Award) - ежегодная британская награда, вручаемая спортивными журналистами за выдающиеся заслуги перед футболом.

Как сообщал УНН, У.Руни стал лучшим в истории бомбардиром "Манчестер Юнайтед" .