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У.Руни получил награду за выдающиеся заслуги в английском футболе

У.Руни получил награду за выдающиеся заслуги в английском футболе

Киев • УНН

 • 10007 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Уэйн Руни получил награду от Ассоциации футбольных журналистов (FWA) за выдающиеся заслуги в английском футболе, передает УНН со ссылкой на FWA.

Ассоциации футбольных журналистов наградила нападающего "МЮ" премией за выдающиеся заслуги в английском футболе, после того, как он побил рекорд легенды английского футбола Бобби Чарльтона, который держался на протяжении четырех десятилетий.

Как отметил руководитель FWA, Уэйн является "настоящим образцом для подражания" и отметил его преданность на поле.

Сам нападающий поблагодарил журналистов за престижную награду, всех тренеров с которым он работал, а также товарищей по команде.

"Я бы хотел поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал - каждый из них сделал много, чтобы я стал тем игроком, которым есть. И, конечно же, я хотел бы сказать спасибо своим товарищам по команде", - заявил У.Руни.

Справка УНН: награда Ассоциации футбольных журналистов за заслуги перед футболом (англ. FWA Tribute Award) - ежегодная британская награда, вручаемая спортивными журналистами за выдающиеся заслуги перед футболом.

Как сообщал УНН, У.Руни стал лучшим в истории бомбардиром "Манчестер Юнайтед" .

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