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В результаті обстрілів бойовиків поранено п’ятьох українських військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Від початку сьогоднішньої доби бойовики 11 разів порушили режим тиші на Донбасі, внаслідок обстрілів дістали поранення п'ятеро українських військовослужбовців. Про це йдеться у вечірньому зведенні на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook, передає УНН.

Повідомляється, що останніми днями бойовики нехтують Мінськими домовленостями та активно використовують артилерійські установки різного калібру

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Північ” бойовики на світанку вели вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм біля Новотошківського, з мінометів калібру 120 мм – біля Оріхового та Кримського, з протитанкових та автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – біля Хутору Вільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання ”Схід” агресор у ранковий час застосував артилерійські системи калібру 122 мм і 120-мм міномети, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю у передмісті Авдіївки. Ще один факт грубого порушення використання забороненого озброєння зафіксовано поблизу Опитного. Біля цього населеного пункту противник задіяв міномети калібру 120 мм та протитанкові гранатомети. Крім того, з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції українських військових неподалік Мар’їнки і Кам’янки.

”За поточну добу п’ятеро військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення. Усіх воїнів оперативно доставлено до лікувальних закладів та надано невідкладну допомогу. Підрозділи Об’єднаних сил рішуче вгамували бажання противника вести вогонь по позиціях українських захисників та змусили його повернутись до дотримання режиму тиші. Втрати ворога уточнюються”, - йдеться у зведенні.

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