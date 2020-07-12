В результате обстрелов боевиков ранены пять украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. С начала сегодняшних суток боевики 11 раз нарушили режим тишины на Донбассе, в результате обстрелов получили ранения пятеро украинских военнослужащих. Об этом говорится в вечерней сводке на странице операции Объединенных сил в Facebook, передает УНН.
Сообщается, что в последние дни боевики пренебрегают Минскими договоренностями и активно используют артиллерийские установки различного калибра
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики на рассвете вели огонь из артиллерийских систем калибра 152 мм у Новотошковского, из минометов калибра 120 мм - у Орехова и Крымского, из противотанковых и автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у хутору Свободный.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" агрессор в утренние часы применил артиллерийские системы калибра 122 мм и 120-мм минометы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие в пригороде Авдеевки. Еще один факт грубого нарушения использования запрещенного вооружения зафиксирован вблизи Опытного. У этого населенного пункта противник задействовал минометы калибра 120 мм и противотанковые гранатометы. Кроме того, из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции украинских военных неподалеку Марьинки и Каменки.
"За текущие сутки пятеро военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Все воины оперативно доставлены в лечебные учреждения и им оказана неотложная помощь. Подразделения Объединенных сил решительно умерили желания противника вести огонь по позициям украинских защитников и заставили его вернуться к соблюдению режима тишины. Потери врага уточняются", - говорится в сводке.