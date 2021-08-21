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17 березня, 18:58 • 141677 перегляди

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У результаті аварії автобуса у Німеччині постраждало не менше десяти осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. У результаті аварії автобуса на трасі A93 вранці в районі Кельхайм в Нижній Баварії постраждали не менше десяти осіб. За даними поліції, в автобусі знаходилися 37 людей. Чеська туристична група їхала з Італії в Чехію. Про це інформує УНН з посиланням на BR 24.

Деталі

Вранці в результаті автокатастрофи на автомагістралі A93 в районі Кельхайм постраждали кілька людей. За останніми даними поліції Майнбурга, двоє пасажирів отримали поранення середнього ступеня тяжкості, а вісім осіб — легкі. Їх доставили в довколишні лікарні. Всього автобус перевозив 37 пасажирів.

За словами представника поліції, автобус перекинувся вранці в Драйек-Заальгаупте — на перехресті з A93 на B15n — без участі інших транспортних засобів. Причини аварії наразі встановлюються.

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