У результаті аварії автобуса у Німеччині постраждало не менше десяти осіб

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Вранці в результаті автокатастрофи на автомагістралі A93 в районі Кельхайм постраждали кілька людей. За останніми даними поліції Майнбурга, двоє пасажирів отримали поранення середнього ступеня тяжкості, а вісім осіб — легкі. Їх доставили в довколишні лікарні. Всього автобус перевозив 37 пасажирів.

За словами представника поліції, автобус перекинувся вранці в Драйек-Заальгаупте — на перехресті з A93 на B15n — без участі інших транспортних засобів. Причини аварії наразі встановлюються.

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