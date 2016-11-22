В.Путін: Росія буде тягнути зі скасуванням продуктових контрсанкцій

"Ми зробили це (ввели контрсанкції - ред.) свідомо і, по суті, скористалися тими недалекоглядними рішеннями, які були прийняті щодо нашої країни з боку наших так званих партнерів, що вводили санкції", - сказав В.Путін на форумі Загальноросійського народного фронту (ЗНФ).

За словами президента, всі виробники всередині країни зацікавлені в тому, щоб ця ситуація тривала якомога довше, так як за допомогою відповідних санкцій Росія створила умови для виробництва власної сільгосппродукції.

Як повідомляв УНН, Росія з 1 листопада 2016 року ввела заборону на імпорт солі з ряду західних країн, які підтримали санкції проти РФ.