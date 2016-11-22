В.Путин: Россия будет тянуть с отменой продуктовых контрсанкций

"Мы сделали это (ввели контрсанкции - ред.) сознательно и, по сути, воспользовались теми недальновидными решениями, которые были приняты в отношении нашей страны со стороны наших так называемых партнеров, которые вводили санкции", - сказал В.Путин на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ).

По словам президента, все производители внутри страны заинтересованы в том, чтобы эта ситуация продолжалась как можно дольше, так как с помощью соответствующих санкций Россия создала условия для производства собственной сельхозпродукции.

Как сообщал УНН, Россия с 1 ноября 2016 года ввела запрет на импорт соли из ряда западных стран, которые поддержали санкции против РФ.