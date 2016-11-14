В.Путін натякнув А.Меркель про ризики відбору Україною російського газу для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові обговорили ситуацію з транзитом російського газу європейським споживачам через територію України, передає УНН із посиланням на прес-службу Кремля.
“Путін звернув увагу на те, що в зв’язку з прогнозованою синоптиками холодною зимою можуть зрости ризики несанкціонованого відбору українською стороною частини російського газу, що поставляється в Європу відповідно до чинних контрактів”, — йдеться в повідомленні.
При цьому наголошується, що Путін і Меркель домовилися з цього приводу провести переговори по лінії Єврокомісії, керівництва Міністерства енергетики Росії і “Газпрому”.