В.Путин намекнул А.Меркель о рисках отбора Украиной российского газа для Европы

"Путин обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут вырасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что Путин и Меркель договорились по этому поводу провести переговоры по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и "Газпрома".