В.Путин намекнул А.Меркель о рисках отбора Украиной российского газа для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре обсудили ситуацию с транзитом российского газа европейским потребителям через территорию Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.
"Путин обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут вырасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что Путин и Меркель договорились по этому поводу провести переговоры по линии Еврокомиссии, руководства Министерства энергетики России и "Газпрома".