В пунктах обігріву у Дніпрі можна зарядити телефон, випити гарячий чай та отримати медичну допомогу

У Дніпрі вже працюють 51 стаціонарний пункт обігріву.

Також незабаром у місті відкриють ще чотири мобільних пункти. Там можна буде зарядити телефон, випити гарячий чай та отримати медичну допомогу.

Всі намети нові, розміром більше 50 кв. м. Адреси знаходження пунктів вже є на сайтах міської ради та ГУ ДСНС області.

На території наметів цілодобово працюватимуть чергові та волонтери Червого Хреста.