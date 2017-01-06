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В пунктах обігріву у Дніпрі можна зарядити телефон, випити гарячий чай та отримати медичну допомогу

Київ • УНН

 • 6940 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 6 січня. УНН. В пунктах обігріву у Дніпрі можна зарядити телефон, випити гарячий чай та отримати медичну допомогу. Про це кореспонденту УНН директор департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради Лілія Ковальова.

У Дніпрі вже працюють 51 стаціонарний пункт обігріву

Також незабаром у місті відкриють ще чотири мобільних пункти. Там можна буде зарядити телефон, випити гарячий чай та отримати медичну допомогу.

Всі намети нові, розміром більше 50 кв. м. Адреси знаходження пунктів вже є на сайтах міської ради та ГУ ДСНС області.

На території наметів цілодобово працюватимуть чергові та волонтери Червого Хреста.

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