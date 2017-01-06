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В пунктах обогрева в Днепре можно зарядить телефон, выпить горячего чая и получить медицинскую помощь

В пунктах обогрева в Днепре можно зарядить телефон, выпить горячего чая и получить медицинскую помощь

Киев • УНН

 • 6940 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 6 января. УНН. В пунктах обогрева в Днепре можно зарядить телефон, выпить горячего чая и получить медицинскую помощь. Об этом корреспонденту УНН сообщила директор департамента социальной политики Днепропетровского городского совета Лилия Ковалева.

В Днепре работает 51 стационарный пункт обогрева.

Также вскоре в городе откроют еще четыре мобильных пункта. Там можно будет зарядить телефон, выпить горячего чая и получить медицинскую помощь.

Все палатки новые, размером более 50 кв. м. Адреса нахождения пунктов уже есть на сайтах городского совета и ГУ ГосЧС области.

На территории палаток круглосуточно будут работать дежурные и волонтеры Красного Креста.

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