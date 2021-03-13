У Південній Кореї розгорівся скандал через спекуляції із землею - двох чиновників знайдено мертвими
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Південній Кореї двох чиновників було знайдено мертвими на тлі скандалу із неосвоєною землею. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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За повідомленням інформаційного агентства Yonhap, про смерть одного чиновника стало відомо в суботу.
Іншого чиновника знайшли мертвим у п'ятницю.
Ці дві смерті чиновників пов'язують з рішенням уряду Південної Кореї, який цього тижня оголосив війну майновим злочинам.
Зазначається, що близько 20 співробітників підозрюються у спробах використання секретної інформації для купівлі незабудованої землі.
Скандал викликав обурення в Південній Кореї, оскільки ціни на нерухомість у Сеулі та його околицях злетіли, що ускладнило пошук доступного житла.
Нагадаємо
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