В окупованому Севастополі з землі витягли близько 3 кг ртуті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. На одній із приватних земельних ділянок у Севастополі рятувальники зібрали близько трьох кілограмів ртуті. Про це повідомило окупаційне управління МНС Росії по Севастополю, передає УНН.
Так, рятувальникам 2 червня перейшов сигнал про те, що власник на своїй ділянці в зоні приватного сектора при проведенні земельних робіт зауважив, що з ґрунту сочиться речовина, яка за зовнішніми ознаками нагадує ртуть.
Рятувальники встановили, що в ямі дійсно присутні краплі ртуті. Близько 500 грамів металу домовласник самостійно зібрав в ємність. Однак наступного дня від заявника надійшло повідомлення, що знову виявив в ямі ртутні кульки.
За даними окупаційного управління МНС РФ, всі роботи з демеркуризації проводилися вручну протягом 4 днів.
"Всього на місці було зібрано і передано на утилізацію близько трьох кілограмів ртуті і понад однієї тонни ґрунту, що містив ртуть", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Львові біля автовокзалу розлили більше 2,5 кг ртуті.