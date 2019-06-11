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В оккупированном Севастополе из земли извлекли около 3 кг ртути

Киев • УНН

 • 13341 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. На одном из частных земельных участков в Севастополе спасатели собрали около трех килограммов ртути. Об этом сообщило оккупационное управление МЧС России по Севастополю, передает УНН.

В оккупированном Севастополе из земли извлекли около 3 кг ртути

Так, спасателям 2 июня поступил сигнал о том, что владелец на своем участке в зоне частного сектора при проведении земельных работ заметил, что из почвы сочится вещество, по внешним признакам напоминающее ртуть.

Спасатели установили, что в яме действительно присутствуют капли ртути. Около 500 граммов металла домовладелец самостоятельно собрал в емкость. Однако на следующий день от заявителя поступило сообщение, что вновь обнаружил в яме ртутные шарики.

По данным оккупационного управления МЧС РФ, все работы по демеркуризации производились вручную в течение 4 дней.

"Всего на месте было собрано и передано на утилизацию около трех килограммов ртути и свыше одной тонны грунта, содержавшего ртуть", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, во Львове возле автовокзала разлили больше 2,5 кг ртути

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