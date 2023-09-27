В окупованому Криму "засудили" двох українців за "шпигунство"

Цитата

“Закінчено розгляд кримінальної справи, за результатами якої громадяни України С. Котов і М. Петровський були визнані винними в шпигунстві. Підсудному М. Петровському було призначено покарання у вигляді 16 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму, підсудному С. Котову — 15 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму” — повідомили російські ЗМІ з посиланням на пресслужбу суду.

Деталі

Слухання цієї кримінальної справи, за даними російських ЗМІ, відбулося в закритому судовому засіданні, оскільки відомості нібито становлять державну таємницю.

Публічних коментарів засуджених російським судом немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В ООН підтвердили, що росія катувала українців до смерті

Додатково

Згідно з інформацією “Крим.Реалії” починаючи з 2014 року в окупованому росіянами Криму і Севастополі за звинуваченнями в “шпигунстві” і “диверсіях” було засуджено щонайменше 16 громадян України. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на півострові масово переслідують усіх незгодних із війною.