В оккупированном Крыму "осудили" двух украинцев за "шпионаж"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В оккупированном Крыму подконтрольный рф так называемый “Верховный суд Крыма” приговорил к 15 и 16 годам лишения свободы двух граждан Украины. Их обвиняют в “шпионаже”. Об этом сообщили Крым.Реалии, пишет УНН.
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“Окончено рассмотрение уголовного дела, по результатам которого граждане Украины С. Котов и Н. Петровский были признаны виновными в шпионаже. Подсудимому Н. Петровскому было назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, подсудимому С. Котову — 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима” — сообщили российские сми со ссылкой на пресс-службу суда.
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Слушание этого уголовного дела, по данным российских СМИ прошло в закрытом судебном заседании, тк сведения, якобы составляют государственную тайну.
Публичных комментариев осужденных российским судом нет.
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Дополнительно
Согласно информации “Крым.Реалии” начиная с 2014 рода в оккупированном россиянами Крыму и Севастополе по обвинениям в “шпионаже” и “диверсиях” были осуждены не менее 16 граждан Украины. После начала полномасштабного вторжения россии в Украину на полуострове массово преследуют всех несогласных с войной.