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В окупованому Криму зареєстрували рекордну кількість випадків COVID-19 від початку пандемії

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. В окупованому Криму сьомий день поспіль фіксують рекордні показники захворюваності COVID-19 - за минулу добу було виявлено 493 нових випадки. Про це повідомило російське МОЗ на окупованому півострові, інформує УНН.

Деталі

Попередній рекордний добовий приріст виявлених випадків коронавірусу був зафіксований в Криму напередодні - 472.

При цьому, як вказано, від коронавірусної інфекції за минулий день померло дев'ятеро людей.

"Усього виявлено 83 241 позитивних випадки COVID-19. Кількість одужалих за добу становить 405 осіб, одужали за весь період - 71 086 людей", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

За інформацією Крим.Реалії, в окупованому Криму повідомили про розгортання додаткових ліжок для пацієнтів з COVID-19.

Окупаційний режим продовжив до грудня режим підвищеної готовності, введений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Таким чином, на півострові зберігається низка обмежень.

8 жовтня російський "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов підписав "указ", згідно з яким 50% співробітників російських держустанов і літніх працівників переведуть на віддалену роботу.

Додамо

Дані російської влади окупованих Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в низці російських військових і спецслужб.

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