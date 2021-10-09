В оккупированном Крыму зарегистрировали рекордное количество случаев COVID-19 от начала пандемии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. В оккупированном Крыму седьмой день подряд фиксируют рекордные показатели заболеваемости COVID-19 - за прошедшие сутки было выявлено 493 новых случая. Об этом сообщил российский Минздрав на оккупрованном полуострове, информирует УНН.
Детали
Предыдущий рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован в Крыму накануне - 472.
При этом, как указано, от коронавирусной инфекции за прошедший день умерло девять человек.
"Всего выявлено 83 241 положительных случаи COVID-19. Количество выздоровевших за сутки 405 человек, выздоровели за весь период - 71 086 человек", - говорится в сообщении.
Дополнение
По информации Крым.Реалии, в оккупированном Крыму сообщили о развертывании дополнительных коек для пациентов с COVID-19.
Оккупационный режим продолжил до декабря режим повышенной готовности, введенный в связи с пандемией коронавируса. Таким образом, на полуострове сохраняется ряд ограничений.
8 октября российский "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов подписал "указ", согласно которому 50% сотрудников российских госучреждений и пожилых работников переведут на удаленную работу.
Добавим
Данные российских властей оккупированных Крыма и Севастополя о заболеваемости на коронавирус не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.