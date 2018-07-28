На окупованому Донбасі за три дні нарахували 120 вибухів - СММ ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Представники Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співпраці в Європі зафіксували 120 вибухів на окупованому Донбасі упродовж 24-26 липня. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, оприлюдненому 27 липня, передає УНН.
"У Донецькій області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 60 вибухів. Разом з тим, у Луганській області учасники місії констатували аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, при цьому зазначивши збільшення кількості вибухів (близько 60)", - йдеться у документі.
Крім того, у звіті вказано, що 25 липня бойовик погрожував збити безпілотний літальний апарат ОБСЄ.
25 липня, перебуваючи приблизно в 3 км на північний захід від смт. Дебальцеве, команда Місії готувалася здійснити політ БПЛА СММ середнього радіусу дії. В цей час бойовик на вантажівці звернувся до спостерігачів у словесній формі і пригрозив збити безпілотник.
Також місія зафіксувала бойові броньовані машини та інші ознаки військової присутності в зоні безпеки.
Нагадаємо, ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі новітню зброю російського виробництва.