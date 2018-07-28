На оккупированном Донбассе за три дня насчитали 120 взрывов - СММ ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали 120 взрывов на оккупированном Донбассе в течение 24-26 июля. Об этом говорится в отчете ОБСЕ, обнародованном 27 июля, передает УНН.
“В Донецкой области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, включая около 60 взрывов. Вместе с тем, в Луганской области участники миссии констатировали аналогичный уровень нарушений режима прекращения огня, при этом отметив увеличение количества взрывов (около 60)”, — говорится в документе.
Кроме того, в отчете указано, что 25 июля боевик угрожал сбить беспилотный летательный аппарат ОБСЕ.
25 июля, находясь примерно в 3 км к северо-западу от пгт. Дебальцево, команда Миссии готовилась совершить полет БПЛА СММ среднего радиуса действия. В это время боевик на грузовике обратился к наблюдателям в словесной форме и пригрозил сбить беспилотник.
Также миссия зафиксировала боевые бронированные машины и другие признаки военного присутствия в зоне безопасности.
Напомним, ОБСЕ обнаружила на оккупированном Донбассе новейшее оружие российского производства.