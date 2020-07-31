В одному з районів Рівненщини посилили карантин
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. На Костопільщині, що на Рівненщині, посилюють карантинні заходи, оскільки за тиждень зафіксовано значний приріст хворих на коронавірусну хворобу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Рівненської ОДА.
"На Костопільщині посилюють карантинні заходи. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні комісії з питань ТЕБ та НС Рівненської області. За останні 7 днів у районі зафіксовано значний приріст хворих на коронавірус (на коронавірусну хворобу COVID-19 - ред.) - виявлено 124 особи з діагнозом COVID-19, що склало 193,9 випадків на 100 тис. населення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на території району упродовж наступних семи днів забороняється:
▪️ проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, у яких бере участь понад 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
▪️ робота розважальних закладів та діяльність закладів громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо), крім тих, що надають послуги на відкритих (літніх) майданчиках та діяльності з надання послуг із здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос;
▪️ здійснення регулярних та нерегулярних пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі, у приміському, внутрішньорайонному сполученні;
▪️ робота речових та продуктових ринків, точок продажу іноземних товарів.
"Також головним управлінням Держпродспоживслужби та Нацполіції області, районним адміністраціям та органам місцевого самоврядування доручено значно посилити контроль за дотриманням карантинних заходів населенням та керівниками установ, організацій та закладів, зокрема, громадського харчування, стоматології, транспорту, ринків, перукарень, косметичних кабінетів, особливо у Костопільському районі", - вказано у повідомленні.
Нагадаємо, на Рівненщині на COVID-19 захворіло вже понад 6 тис. осіб.