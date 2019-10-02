В Одеській області підліток на батьківському авто скоїв смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. В Одеській області 16-річний хлопець, що взяв “Mercedes” у батьків, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з “Москвичем” та “Honda”. У результаті аварії одна людина загинула, ще одна - госпіталізована, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП в Одеській області.
“Попередньо встановлено, що водій автомобіля “Mercedes” — 16-річний хлопець, що взяв машину у батьків, здійснюючи обгін, не впорався з керуванням та скоїв зіткнення з “Москвичем” та “Honda”, — йдеться у повідомленні.
У результаті ДТП 75-річний водій “Москвича” загинув на місці, а його 68-річну пасажирку було госпіталізовано з травмами різного ступеню тяжкості, повідомили у поліції.
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Автомобіль “Honda” отримав незначні механічні пошкодження. На місці події працювала слідчо-оперативна група.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у смертельному ДТП на Київщині загинув 19-річний хлопець, якого везли у багажнику.