В Одесской области подросток на родительском авто совершил смертельное ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. В Одесской области 16-летний парень, который взял "Mercedes" у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Москвичом" и "Honda". В результате аварии один человек погиб, еще один - госпитализирован, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Одесской области.
"Предварительно установлено, что водитель автомобиля "Mercedes" - 16-летний парень, который взял машину у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и совершил столкновение с "Москвичом" и "Honda", - говорится в сообщении.
В результате ДТП 75-летний водитель "Москвича" погиб на месте, а его 68-летняя пассажирка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести, сообщили в полиции.
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Автомобиль "Honda" получил незначительные механические повреждения. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в смертельном ДТП в Киевской области погиб 19-летний парень, которого везли в багажнике.