В Одеській області добова кількість смертей від коронавірусу перевищила кількість одужань
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. За минулу добу в Одеській області виявлено 1059 нових хворих коронавірусом, летальних випадків 43, вилікувалися від хвороби 42 пацієнта.
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Станом на ранок, 7 жовтня з початку пандемії в Одеській області офіційно зареєстровано 158 815 випадків коронавірусу, повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Всього з початку досліджень в Одеській області від ускладнень ковід померли 3389 осіб, вилікувалися — 142 443 пацієнти.
За даними ОДА в Одеській області вакцинували більше 630 тисяч осіб. Це близько 25% всіх жителів регіону.