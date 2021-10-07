В Одеській області добова кількість смертей від коронавірусу перевищила кількість одужань

Деталі

Станом на ранок, 7 жовтня з початку пандемії в Одеській області офіційно зареєстровано 158 815 випадків коронавірусу, повідомляють в обласному центрі контролю і профілактики хвороб МОЗ України. Всього з початку досліджень в Одеській області від ускладнень ковід померли 3389 осіб, вилікувалися — 142 443 пацієнти.

За даними ОДА в Одеській області вакцинували більше 630 тисяч осіб. Це близько 25% всіх жителів регіону.