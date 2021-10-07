В Одесской области суточное количество смертей от коронавируса превысило количество выздоровлений
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. За минувшие сутки в Одесской области выявлено 1059 новых больных коронавирусом, летальных случаев 43, излечились от болезни 42 пациента.
Детали
По состоянию на утро, 7 октября с начала пандемии в Одесской области официально зарегистрировано 158815 случаев коронавируса, сообщают в областном центре контроля и профилактики болезней Минздрава Украины. Всего с начала исследований в Одесской области от осложнений ковид умерли 3389 человек, излечились — 142443 пациентов.
По данным ОГА в Одесской области вакцинировались более 630 тысяч человек. Это около 25% всех жителей региона.