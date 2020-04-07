В Одесі затримали громадянина Молдови, розшукуваного через Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. В Одесі поліція затримала громадянина Молдови, якого було оголошено в розшук по лінії Інтерпола. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Громадянин Молдови 1978 року народження розшукується у себе на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.186 КК Молдови (крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах).
Наразі чоловік затриманий, вирішується питання щодо його екстрадиції.
Нагадаємо, у Києві арештували "злодія в законі" з бази Інтерполу.