В Одессе задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого через Интерпол

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90361 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101503 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103626 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102802 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110939 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100124 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104745 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106518 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131461 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130419 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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4 марта, 18:57 • 108775 просмотра
Актуальное
В Одессе задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого через Интерпол

В Одессе задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого через Интерпол

Киев  •  УНН

 • 17843 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Одессе полиция задержала гражданина Молдовы, который был объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили УНН правоохранители.

Гражданин Молдовы 1978 года разыскивается у себя на родине для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.186 УК Молдовы (кража, совершенная в особо крупных размерах).

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его экстрадиции.

Напомним, в Киеве арестовали "вора в законе" из базы Интерпола.

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