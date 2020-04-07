В Одессе задержали гражданина Молдовы, разыскиваемого через Интерпол
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. В Одессе полиция задержала гражданина Молдовы, который был объявлен в розыск по линии Интерпола. Об этом сообщили УНН правоохранители.
Гражданин Молдовы 1978 года разыскивается у себя на родине для привлечения к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.186 УК Молдовы (кража, совершенная в особо крупных размерах).
Сейчас мужчина задержан, решается вопрос о его экстрадиции.
Напомним, в Киеве арестовали "вора в законе" из базы Интерпола.