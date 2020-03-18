В Одесі викрили інтернет-провокатора поширення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. СБУ притягає до відповідальності осіб, які поширюють фейки про коронавірус. Підривну діяльність одного із таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Служби безпеки України.
Фахівці СБУ із кібербезпеки відзначають, що у зв'язку із запровадженням низки обмежувальних заходів для запобігання розповсюдженню хвороби та мінімізації її наслідків активізували діяльність і пропагандисти сепаратизму. Користуючись ситуацією, зловмисники збурюють паніку та протестні настрої серед громадян, намагаються дискредитувати владу, закликають до порушення конституційного ладу та насильницької федералізації.
Підривну діяльність одного із таких інтернет-провокаторів було припинено в Одесі. Він не лише розповсюджував неправдиву інформацію про коронавірус, але й публікував матеріали із закликами до зміни територіальних меж та державного кордону України. А це є кримінальним правопорушенням, передбаченим ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.
У межах відкритого кримінального провадження провокатору оголошено про підозру. Вирішується питання щодо застосування обмежувального заходу.
В СБУ закликають громадян не вестися на провокації та не довіряти інформації з неперевірених джерел і не поширювати її. Актуальні дані щодо поточної ситуації із розповсюдження коронавірусу є на офіційних сторінках Міністерства охорони здоров’я України та інших державних установ.
Нагадаємо, в Одесі та Запоріжжі правоохоронці викрили інтернет-агітаторів, які закликали до захоплення державної влади та порушення територіальної цілісності нашої країни.