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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 105301 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108010 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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В Одессе разоблачили интернет-провокатора распространение коронавируса

В Одессе разоблачили интернет-провокатора распространение коронавируса

Киев  •  УНН

 • 17959 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. СБУ привлекает к ответственности лиц, распространяющих фейки о коронавирусе. Подрывную деятельность одного из таких интернет-провокаторов было прекращено в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Специалисты СБУ из кибербезопасности отмечают, что в связи с введением ряда ограничительных мер для предотвращения распространения болезни и минимизации ее последствий активизировали деятельность и пропагандисты сепаратизма. Пользуясь ситуацией, злоумышленники будоражат панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации.

Подрывную деятельность одного из таких интернет-провокаторов было прекращено в Одессе. Он не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

В рамках открытого уголовного производства провокатору объявлено о подозрении. Решается вопрос о применении ограничительных мер.

В СБУ призывают граждан не вестись на провокации и не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Актуальные данные о текущей ситуации по распространению коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.

Напомним, в Одессе и Запорожье правоохранители разоблачили интернет-агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности нашей страны.

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