В Одессе разоблачили интернет-провокатора распространение коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. СБУ привлекает к ответственности лиц, распространяющих фейки о коронавирусе. Подрывную деятельность одного из таких интернет-провокаторов было прекращено в Одессе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.
Специалисты СБУ из кибербезопасности отмечают, что в связи с введением ряда ограничительных мер для предотвращения распространения болезни и минимизации ее последствий активизировали деятельность и пропагандисты сепаратизма. Пользуясь ситуацией, злоумышленники будоражат панику и протестные настроения среди граждан, пытаются дискредитировать власть, призывают к нарушению конституционного строя и насильственной федерализации.
Подрывную деятельность одного из таких интернет-провокаторов было прекращено в Одессе. Он не только распространял ложную информацию о коронавирусе, но и публиковал материалы с призывами к изменению территориальных границ и государственной границы Украины. А это является уголовным правонарушением, предусмотренным ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
В рамках открытого уголовного производства провокатору объявлено о подозрении. Решается вопрос о применении ограничительных мер.
В СБУ призывают граждан не вестись на провокации и не доверять информации из непроверенных источников и не распространять ее. Актуальные данные о текущей ситуации по распространению коронавируса есть на официальных страницах Министерства здравоохранения Украины и других государственных учреждений.
Напомним, в Одессе и Запорожье правоохранители разоблачили интернет-агитаторов, призывавших к захвату государственной власти и нарушению территориальной целостности нашей страны.