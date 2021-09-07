В Одесі розпочався капремонт Курсантських сходів

Деталі

В ході ремонту планується розібрати старі аварійні сходи, зміцнити їх основу, частково замінити сходи на нові, усунути слизьку поверхню гранітних плит, зміцнити підпірні стіни, встановити освітлення і перила.

Курсантські сходи з’єднують вулицю Дюковську з Балківською. Це одні з найдовших і найбільш крутих сходів загального користування на Молдаванці. Були створені в 19-му столітті.

За довгі роки експлуатації старі сходинки зруйнувалися, нахилилися вниз, стали травмонебезпечними, основа під ними вимита опадами, а відсутність поручнів унеможливила спуск і підйом по сходах в ожеледь. Бюджет робіт становить 1 495 000 грн. Завершити капремонт планують в жовтні нинішнього року.