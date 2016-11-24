В Одесі правоохоронці перевіряють інформацію про замінування двох судів

Сьогодні о 11:40 та о 11:48 до поліції надійшло два анонімних повідомлення про, що Приморський суд по вулиці Балківській та Апеляційний суд Одеської області, який розташований за адресою: Гайдара, 24а, заміновані.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та вибухотехнічні служби.