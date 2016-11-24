В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании двух судов
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Одессе правоохранители проверяют информацию о заминировании Приморского суда на улице Балковской и Апелляционного суда Одесской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Одесской области.
Сегодня в 11:40 и в 11:48 в полицию поступили два анонимных сообщения, что Приморский суд по улице Балковской и Апелляционный суд Одесской области, расположенный по адресу: Гайдара, 24а, заминированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и взрывотехнической службы.