В Одесі повідомили про замінування центрального автовокзалу
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні о 10:08 на спецлінію “102” надійшло анонімне повідомлення про те, що Центральний автовокзал Одеси, який розташований на вул.Колонтаївській 58, заміновано. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області.
“На місці події працюють слідчо-оперативна група, вибухотехнічна служба та кінологи”, — зазначили у відомстві.
Працівників та пасажирів евакуювали. Наразі спеціалисти вибухотехнічної служби перевіряють будівлю та прилеглу території автовокзалу на предмет наявності небезпечних предметів.
Як повідомляв УНН, у Києві вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування Київського апеляційного господарського суду.