В Одессе сообщили о заминировании центрального автовокзала

“На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи”, — отметили в ведомстве.

Работников и пассажиров эвакуировали. Сейчас специалисты взрывотехнической службы проверяют здание и прилегающую территории автовокзала на предмет наличия опасных предметов.

Как сообщал УНН, в Киеве взрывотехники проверяют информацию о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда.