В Одессе сообщили о заминировании центрального автовокзала
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня в 10:08 по спецлинии "102" поступило анонимное сообщение о том, что Центральный автовокзал Одессы, который расположен на ул.Колонтаевской 58, заминирован. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
“На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи”, — отметили в ведомстве.
Работников и пассажиров эвакуировали. Сейчас специалисты взрывотехнической службы проверяют здание и прилегающую территории автовокзала на предмет наличия опасных предметов.
Как сообщал УНН, в Киеве взрывотехники проверяют информацию о заминировании Киевского апелляционного хозяйственного суда.