Біля Будинку профспілок в Одесі перехожі виявили підозрілі предмети
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Сьогодні на спецлінію “102” надійшло повідомлення про те, що біля Будинку профспілок на Куликовому полі в Одесі невідомий виявив підозрілу сумку та паперову скульптуру. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Одеській області.
На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції. Будівля профспілок та прилегла до неї територія перевірялася на наявність вибухових речовин і пристроїв.
“В результаті перевірки не було виявлено жодних небезпечних предметів. Червона коробка виявилася муляжем робота із надписами на революційну тематику. Самі ж перехожі і прибрали її”, — зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, 6 листопад на Рівненщині через учня з гранатою евакуювали 150 дітей зі школи.