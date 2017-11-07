Біля Будинку профспілок в Одесі перехожі виявили підозрілі предмети

На місце події була направлена слідчо-оперативна група поліції. Будівля профспілок та прилегла до неї територія перевірялася на наявність вибухових речовин і пристроїв.

“В результаті перевірки не було виявлено жодних небезпечних предметів. Червона коробка виявилася муляжем робота із надписами на революційну тематику. Самі ж перехожі і прибрали її”, — зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 6 листопад на Рівненщині через учня з гранатою евакуювали 150 дітей зі школи.