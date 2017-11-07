Возле Дома профсоюзов в Одессе прохожие обнаружили подозрительные предметы

На место происшествия была направлена ​​следственно-оперативная группа полиции. Здание профсоюзов и прилегающая к ней территория проверялась на наличие взрывчатых веществ и устройств.

“В результате проверки не было обнаружено никаких опасных предметов. Красная коробка оказалась муляжом робота с надписями на революционную тематику. Сами же прохожие ее убрали”, — отметили правоохранители.

Напомним, 6 ноября в Ровенской через ученика с гранатой эвакуировали 150 детей из школы.