Возле Дома профсоюзов в Одессе прохожие обнаружили подозрительные предметы
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Сегодня по спецлинии “102” поступило сообщение о том, что возле Дома профсоюзов на Куликовом поле в Одессе неизвестный обнаружил подозрительную сумку и бумажную скульптуру. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Одесской области.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа полиции. Здание профсоюзов и прилегающая к ней территория проверялась на наличие взрывчатых веществ и устройств.
“В результате проверки не было обнаружено никаких опасных предметов. Красная коробка оказалась муляжом робота с надписями на революционную тематику. Сами же прохожие ее убрали”, — отметили правоохранители.
Напомним, 6 ноября в Ровенской через ученика с гранатой эвакуировали 150 детей из школы.